Беларусь представит в МАГАТЭ доклад по радиоактивным отходам

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Белорусская делегация представит в МАГАТЭ доклад по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.
Совещание по рассмотрению соблюдения Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами пройдет
На совещании будет рассмотрен доклад Беларуси о выполнении Конвенции с 2021 по 2024 годы.
«Кроме того, внимание будет уделено сотрудничеству с МАГАТЭ и другими международными организациями на этапах строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации Белорусской АЭС, а также в рамках планируемого к реализации проекта по сооружению пункта захоронения радиоактивных отходов», — говорится в сообщении.
Объединенная конвенция под эгидой МАГАТЭ действует с 1997 года, к ней присоединились 92 страны. Беларусь является участником Конвенции с 2003 года.