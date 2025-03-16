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Беларусь представит в МАГАТЭ доклад по радиоактивным отходам

Беларусь участвует в Объединенной конвенции МАГАТЭ с 2003 года, всего к международному договору присоединились 92 государства.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Белорусская делегация представит в МАГАТЭ доклад по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Совещание по рассмотрению соблюдения Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами пройдет 17—28 марта в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене.

Белорусскую делегацию, в составе которой представители Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС, Минэнерго, института «Сосны» НАН Беларуси, возглавит руководитель Госатомнадзора Ольга Луговская.

На совещании будет рассмотрен доклад Беларуси о выполнении Конвенции с 2021 по 2024 годы.

«Кроме того, внимание будет уделено сотрудничеству с МАГАТЭ и другими международными организациями на этапах строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации Белорусской АЭС, а также в рамках планируемого к реализации проекта по сооружению пункта захоронения радиоактивных отходов», — говорится в сообщении.

Объединенная конвенция под эгидой МАГАТЭ действует с 1997 года, к ней присоединились 92 страны. Беларусь является участником Конвенции с 2003 года.