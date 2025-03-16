Беларусь представит в МАГАТЭ доклад по радиоактивным отходам

«Кроме того, внимание будет уделено сотрудничеству с МАГАТЭ и другими международными организациями на этапах строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации Белорусской АЭС, а также в рамках планируемого к реализации проекта по сооружению пункта захоронения радиоактивных отходов», — говорится в сообщении.