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Ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту военные спутники

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ракета легкого класса «Ангара-1.2», стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военные спутники, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в релизе.

Запуск ракеты в 13:50 мск и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта «Ангару-1.2» сопровождали средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

«С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме», — уточнили в Минобороны.

Пуск ракеты увидели воспитанники Кемеровского президентского кадетского училища, Тюменского президентского кадетского училища, Омского кадетского военного корпуса и Екатеринбургского суворовского военного училища. Незадолго до старта ребята посетили стартовую площадку.

В рамках визита на космодром, организованного Минобороны, воспитанникам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, на которой установлены бюсты генерала армии Юрия Яшина, генерал-лейтенанта Степана Штанько и генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе.

Также военнослужащие космодрома провели для юных гостей экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя «Ангара».