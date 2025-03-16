США рассчитывают на истинный прогресс в урегулировании кризиса на Украине

Уиткофф обратил внимание на прогресс, который был достигнут с момента инаугурации президента США Дональда Трампа. «Никто не ожидал столь быстрого прогресса. Речь идет об очень сложной ситуации, но мы, несмотря на это, сокращаем разрыв между двумя сторонами», — указал он.