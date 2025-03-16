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США рассчитывают на истинный прогресс в урегулировании кризиса на Украине

США рассчитывают на истинный прогресс в разрешении украинского кризиса. Об этом по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Источник: AP 2024

Он отметил, что прошедшие 13 марта переговоры с российской стороной были позитивными и продолжались порядка 3−4 часов.

Уиткофф обратил внимание на прогресс, который был достигнут с момента инаугурации президента США Дональда Трампа. «Никто не ожидал столь быстрого прогресса. Речь идет об очень сложной ситуации, но мы, несмотря на это, сокращаем разрыв между двумя сторонами», — указал он.

Спецпосланник заявил, что Трамп использует рамки времени, «измеряющиеся неделями». «Я не могу сказать, что не согласен с ним. Я очень надеюсь, что мы увидим тут настоящий прогресс», — подчеркнул Уиткофф.

По его словам, на следующей неделе ожидается телефонный разговор президента РФ и его американского коллеги.