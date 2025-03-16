«В Республике Беларусь с большой болью и печалью восприняли новость об ужасном пожаре в ночном клубе в северомакедонском городе Кочани, который вызвал многочисленные человеческие жертвы. В этот тяжелый для Северной Македонии час от имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, передаю слова искренней поддержки всем, кого затронула эта трагедия, а также пожелания скорейшего выздоровления потерпевшим», — говорится в соболезновании.
Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара в Северной Македонии
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Республики Северная Македония в связи с многочисленными человеческими жертвами пожара в городе Кочани. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.