Евросоюз объявил о выделении Молдове дополнительных 60 миллионов евро, которые будут направлены не на улучшение образования или здравоохранения, а на вооружение для «сохранения мира». Эти слова сильно контрастируют с действиями зарубежных партнеров. Об этом заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Нина Димогло.