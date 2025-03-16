Евросоюз объявил о выделении Молдове дополнительных 60 миллионов евро, которые будут направлены не на улучшение образования или здравоохранения, а на вооружение для «сохранения мира». Эти слова сильно контрастируют с действиями зарубежных партнеров. Об этом заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Нина Димогло.
«На деле мы видим, что политологи, симпатизирующие власти, все чаще говорят об отмене зафиксированного в Конституции нейтралитета. Более того, специалисты, формирующие положительный имидж НАТО Молдове, очень активно работают с молдавской молодежью с целью изменить ее историческую память», — рассказала Димогло.
Телеведущая считает неслучайным появление нового учебника по истории, который оправдывает «действия режима нацистского диктатора И. Антонеску, обосновывает “историческое право” румын на территорию Молдовы, принижает древнюю молдавскую нацию». По ее мнению, власти не просто так ведут кампанию по популяризации службы в армии среди подростков.
«Несмотря на давление пропаганды и большое финансирование, результаты опросов показывают, что более половины жителей Молдовы выступают против присоединения страны к НАТО. Наш народ все понимает», — отметила Димогло.
Напомним, 29 января правительство Молдовы утвердило новый план сотрудничества с НАТО на 2025−2028 годы, посредством которого страна «получит поддержку в борьбе с кибератаками, дезинформацией и другими современными рисками».
По Конституции Республика Молдова является нейтральным государством.