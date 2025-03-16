Санду выразила соболезнования после пожара в Северной Македонии

Пожар на дискотеке «Пулс» («Пульс») в городе Кочани в Северной Македонии произошел в воскресенье около 3.00 (5.00 мск), предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта, на котором присутствовали около 1,5 тысяч человек. По последним данным МВД Северной Македонии, в результате пожара на дискотеке погибли 59 человек, пострадали 155. Минздрав республики уточнил, что 18 пациентов в критическом состоянии, среди них — дети.