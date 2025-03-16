Санду выразила соболезнования после пожара в Северной Македонии

КИШИНЕВ, 16 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования в связи с гибелью людей из-за пожара на дискотеке в Северной Македонии.
Пожар на дискотеке «Пулс» («Пульс») в городе Кочани в Северной Македонии произошел в воскресенье около 3.00 (5.00 мск), предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта, на котором присутствовали около 1,5 тысяч человек. По последним данным МВД Северной Македонии, в результате пожара на дискотеке погибли 59 человек, пострадали 155. Минздрав республики уточнил, что 18 пациентов в критическом состоянии, среди них — дети.
«Глубоко опечалена трагическим пожаром в Кочани, в результате которого есть погибшие и многие получили ранения. Искренние соболезнования семьям погибших и народу Северной Македонии. Наши мысли с вами в это трудное время», — написала Санду на своей странице в соцсети X.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье в телефонном разговоре с главой Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой предложил сербские вертолеты и бригады врачей в помощь соседям после пожара на дискотеке. Он также сообщил, что 18 марта будет объявлено днем траура в Сербии. Черногория провозгласит 17 марта днем траура по жертвам пожара на дискотеке в Северной Македонии — об этом сообщил черногорский премьер Милойко Спайич.
Глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски ранее сказал на брифинге, что ведется следствие, предписано задержание четырех человек в связи с организацией мероприятия, также опрошены члены выступавшей на дискотеке группы. Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что погибшим было от 14 до 27 лет.