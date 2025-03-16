Рубио назвал многообещающими переговоры с Россией по Украине

В Кремле сообщали, что Уиткофф передал Путину «дополнительную информацию», а российский президент через него передал «дополнительные сигналы» для Трампа. Последний заявил, что переговоры его посланника с Путиным были «очень хорошими и продуктивными» и «есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровопролитная война может наконец закончиться».