Мирошник: Макрон пытается придумать оправдание для участия в конфликте

«Лондон и Париж пытаются создать коалицию желающих служить на Украине в качестве “миротворцев”. Почему они считают, что они лучше подходят для данной ситуации, чем миротворцы из стран Глобального Юга? Конечно, если в миротворцах на Украине есть необходимость (что сомнительно)», — написал Ульянов в Telegram-канале.