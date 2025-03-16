Уиткофф сообщил про обсуждение Черного моря в контексте мирных переговоров

«Есть различные условия на поле боя, мы должны обсудить это. Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточены русские, есть ядерный реактор, который поставляет электричество Украине, нужно обсуждать это. Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня», — сказал Уиткофф в интервью телеканалу CBS.