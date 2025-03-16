Зеленский отправил в отставку главу генштаба ВСУ

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук 28 января сообщил об отправке в отставку заместителя министра обороны страны Дмитрия Клименкова. До этого, 27 января, стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении служебным положением.