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Хуситы заявили об ударе по авианосцу США USS Harry Truman

Представитель движения Яхья Сариа сообщил, что Соединенные Штаты нанесли 47 ударов по йеменским провинциям в ночь на 16 марта.

Источник: AP 2024

ДУБАЙ, 16 марта. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в ответ на удары США по Йемену атаковали американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря. Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

«В ответ на агрессию йеменские вооруженные силы провели военную операцию, в ходе которой американский авианосец USS Harry Truman и сопровождающие его корабли были атакованы в северной части Красного моря с использованием 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Сариа заявил, что США нанесли 47 ударов по йеменским провинциям в ночь на 16 марта.

«Американский враг совершил вопиющую агрессию против нашей страны, нанеся более 47 авиаударов по ряду районов в провинциях Сана, Саада, Эль-Бейда, Хаджа, Дамар, Мариб и Эль-Джауф. По предварительным подсчетам, в результате этих ударов погибли и получили ранения десятки людей», — сказал представитель хуситов.