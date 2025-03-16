Хуситы заявили об ударе по авианосцу США USS Harry Truman

ДУБАЙ, 16 марта. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в ответ на удары США по Йемену атаковали американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря. Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.
«В ответ на агрессию йеменские вооруженные силы провели военную операцию, в ходе которой американский авианосец USS Harry Truman и сопровождающие его корабли были атакованы в северной части Красного моря с использованием 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
Сариа заявил, что США нанесли 47 ударов по йеменским провинциям в ночь на 16 марта.
«Американский враг совершил вопиющую агрессию против нашей страны, нанеся более 47 авиаударов по ряду районов в провинциях Сана, Саада, Эль-Бейда, Хаджа, Дамар, Мариб и Эль-Джауф. По предварительным подсчетам, в результате этих ударов погибли и получили ранения десятки людей», — сказал представитель хуситов.