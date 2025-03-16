Хуситы заявили об ударе по авианосцу США USS Harry Truman

«В ответ на агрессию йеменские вооруженные силы провели военную операцию, в ходе которой американский авианосец USS Harry Truman и сопровождающие его корабли были атакованы в северной части Красного моря с использованием 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.