Спецпосланник Уиткофф назвал позитивной встречу с Путиным

«Никто не ожидал столь быстрого прогресса. Речь идет об очень сложной ситуации, но мы сокращаем разрыв между двумя сторонами. Я был с президентом (Трампом. — “Газета.Ru”) весь день вчера, я буду с ним сегодня. Мы обсуждаем, как сократить дистанцию еще сильнее», — подчеркнул Уиткофф в эфире CNN.