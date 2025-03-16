В своем послании она попросила не придавать значения «враждебным жестам» со стороны Бухареста, совершаемые под покровительством НАТО и Евросоюза.
«Призываю Вас не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС, поскольку оно не представляет волю румынского народа», — говорится в письме.
Шошоакэ выразила обеспокоенность тем, что упомянутые организации навязывают Румынии участие в украинском конфликте.
Кроме этого, в документе политик упомянула об исторических претензиях Румынии к Украине. Возвращение этих территорий, как считает Шошоакэ, следует рассмотреть в будущих мирных переговорах.
В Румынии 4 мая пройдут очередные президентские выборы. По словам политика, ее кандидатуру неоднократно отклоняли.
Изначально голосование состоялось в ноябре 2024 года. Тогда победил независимый оппозиционный кандидат Кэлин Джорджеску, однако в декабре результаты выборов аннулировали из-за «очевидных нарушений избирательного процесса», включая манипуляции и дезинформацию.
В середине февраля президент Румынии Клаус Йоханнис, занимавший этот пост с декабря 2014 года, на фоне угроз объявления ему импичмента сложил свои полномочия.
Через месяц, в начале марта депутаты ЦИК проголосовали за отказ в регистрации Джорджеску. Позднее это решение подтвердил Конституционный суд Румынии. Его заявку на участие в выборах также неоднократно отклоняли.