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Медведев оценил сообщения о возможной отправке миротворцев на Украину

Отправка миротворцев стран НАТО на Украину будет означать войну с блоком. Сообщения о возможной отправке западных военных на помощь Киеву оценил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер «прикидываются дураками», поскольку им неоднократно сообщали, что миротворцы на Украине должны быть не из стран НАТО.

«Но нет же, “мы пошлем десятки тысяч” — просто скажите прямо, что вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО. Советуйтесь с [президентом США Дональдом] Трампом, ублюдки», — написал Медведев в X.

Ранее Times со ссылкой на источник в военных кругах Великобритании писала, что страны Европы хотят отправить на Украину группировку миротворцев численностью более 10 тысяч человек.