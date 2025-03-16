Медведев оценил сообщения о возможной отправке миротворцев на Украину

«Но нет же, “мы пошлем десятки тысяч” — просто скажите прямо, что вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО. Советуйтесь с [президентом США Дональдом] Трампом, ублюдки», — написал Медведев в X.