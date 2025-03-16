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Хуситы запретили проход американских судов через Красное и Аравийское моря

ДОХА, 16 мар — РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси объявил в воскресенье после массированных обстрелов американской авиации Йемена о запрете на проход судов США по Красному и Аравийскому морям, если атаки на Йемен продолжатся. Такой же запрет они ввели ранее в отношении израильских судов.

Источник: AP 2024

«Американский авианосец и военные корабли будут для нас мишенью, и решение о запрете судоходства будет касаться и американцев, пока они продолжают свою агрессию», — сказал аль-Хуси, выступая с речью в эфире телеканала «Аль-Масира».

«Мы будем противостоять эскалации эскалацией, и мы ответим американскому противнику, нанеся удары по его авианосцам и линкорам и блокируя их корабли», — добавил лидер хуситов.

Он пригрозил «перейти к дополнительным вариантам эскалации, если американская агрессия против Йемена продолжится».

Ранее вооруженные силы хуситов сообщили, что США в ночь на воскресенье нанесли по Йемену 47 ударов, в том числе по жилым районам в столице Сане и ещё семи провинциям.