Хуситы запретили проход американских судов через Красное и Аравийское моря

«Американский авианосец и военные корабли будут для нас мишенью, и решение о запрете судоходства будет касаться и американцев, пока они продолжают свою агрессию», — сказал аль-Хуси, выступая с речью в эфире телеканала «Аль-Масира».
«Мы будем противостоять эскалации эскалацией, и мы ответим американскому противнику, нанеся удары по его авианосцам и линкорам и блокируя их корабли», — добавил лидер хуситов.
Он пригрозил «перейти к дополнительным вариантам эскалации, если американская агрессия против Йемена продолжится».
Ранее вооруженные силы хуситов сообщили, что США в ночь на воскресенье нанесли по Йемену 47 ударов, в том числе по жилым районам в столице Сане и ещё семи провинциям.