Захарова связала желание Британии украсть активы РФ с тягой к пиратству

Ранее бывший британский премьер Риши Сунак призвал как можно скорее похитить миллиардные российские активы.
«Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано, — написала дипломат в Telegram-канале. — Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов. Аморальная мораль».
Официальный представитель МИД РФ в качестве примера привела английского мореплавателя и пирата Генри Моргана, который «собрал настоящую эскадру и осуществлял нападения на Вест-Индию, грабил как корабли, так и прибрежные населенные пункты, захватил Панаму». «После ареста Моргана не наказали, а назначили вице-губернатором Ямайки», — напомнила Захарова.
«Грабеж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и служащих ей подданных», — заключила дипломат.