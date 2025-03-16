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Захарова связала желание Британии украсть активы РФ с тягой к пиратству

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Стремление Великобритании украсть активы РФ связано с давней традицией пиратства в Англии, которое стало визитной карточкой британской короны наряду с «грабежом и убийствами». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Ранее бывший британский премьер Риши Сунак призвал как можно скорее похитить миллиардные российские активы.

«Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано, — написала дипломат в Telegram-канале. — Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов. Аморальная мораль».

Официальный представитель МИД РФ в качестве примера привела английского мореплавателя и пирата Генри Моргана, который «собрал настоящую эскадру и осуществлял нападения на Вест-Индию, грабил как корабли, так и прибрежные населенные пункты, захватил Панаму». «После ареста Моргана не наказали, а назначили вице-губернатором Ямайки», — напомнила Захарова.

«Грабеж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и служащих ей подданных», — заключила дипломат.