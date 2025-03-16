«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил Глюксманн.
Во время своей речи депутат осудил США за сближение с Россией, а также осудил ряд решений американского лидера Дональда Трампа. Также Глюксманн поддержал Украину.
AFP отмечает, что «для миллионов иммигрантов, которые когда-то ожидали разрешения на въезд в США, Статуя Свободы символизировала надежду на лучшую жизнь».
Статуя Свободы была создана французом Огюстом Бартольди и подарена США 28 октября 1886 года.
Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что Статую Свободы стоит перенести в Крым, поскольку Соединенные Штаты Америки утратили право называть себя светочами демократии.