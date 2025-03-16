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Евродепутат от Франции Глюксманн потребовал у США вернуть Статую свободы

Статуя Свободы была создана французом Огюстом Бартольди.

Источник: Аргументы и факты

Французский евродепутат Рафаэль Глюксманн, выступая на съезде своей партии Place publique, потребовал от США вернуть Статую свободы. Об этом сообщает AFP.

«Мы подарили ее вам, но… вы ее презираете», — обратился к американцам Глюксманн.

В своей речи активно поддерживающий Украину Глюксманн также осудил США за сближение с РФ.

Напомним, Статуя Свободы была создана французом Огюстом Бартольди и передана США в качестве подарка французского народа американцам в память о союзе между двумя государствами в ходе Войны за независимость Соединенных Штатов.

Ранее Глава французской политической силы «Патриоты» Флориан Филиппо выразил недовольство позицией депутата Европарламента Рафаэля Глюксманна, который в своем выступлении перед коллегами заявил о необходимости усиления поддержки Украины и увеличения поставок оружия. Филиппо выразил свое негодование по этому поводу и предложил Глюксманну самому отправиться на Украину и принять участие в боевых действиях.