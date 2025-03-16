Ранее Глава французской политической силы «Патриоты» Флориан Филиппо выразил недовольство позицией депутата Европарламента Рафаэля Глюксманна, который в своем выступлении перед коллегами заявил о необходимости усиления поддержки Украины и увеличения поставок оружия. Филиппо выразил свое негодование по этому поводу и предложил Глюксманну самому отправиться на Украину и принять участие в боевых действиях.