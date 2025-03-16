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Захарова связала желание Британии украсть активы РФ с тягой к пиратству

Официальный представитель МИД РФ заявила, что «грабеж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и служащих ей подданных».

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала стремление Великобритании к конфискации российских активов с исторически укоренившейся традицией пиратства в Англии, которые стало визитной карточкой британской короны наряду с «грабежом и убийствами».

Её заявление последовало за призывом экс-премьера Великобритании Риши Сунака к скорейшему изъятию миллиардных российских активов.

«Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов», — отметила дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова привела в пример английского мореплавателя Генри Моргана, который, командуя эскадрой, совершал нападения в Вест-Индии, грабил суда и прибрежные поселения, а также захватил Панаму. «После ареста Моргана не наказали, а назначили вице-губернатором Ямайки», — напомнила она.

«Грабеж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и служащих ей подданных», — подытожила представитель МИД РФ.