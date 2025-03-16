Захарова связала желание Британии украсть активы РФ с тягой к пиратству

«Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов», — отметила дипломат в своем Telegram-канале.