Захарова связала желание Британии украсть активы РФ с тягой к пиратству

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала стремление Великобритании к конфискации российских активов с исторически укоренившейся традицией пиратства в Англии, которые стало визитной карточкой британской короны наряду с «грабежом и убийствами».
Её заявление последовало за призывом экс-премьера Великобритании Риши Сунака к скорейшему изъятию миллиардных российских активов.
«Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов», — отметила дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова привела в пример английского мореплавателя Генри Моргана, который, командуя эскадрой, совершал нападения в Вест-Индии, грабил суда и прибрежные поселения, а также захватил Панаму. «После ареста Моргана не наказали, а назначили вице-губернатором Ямайки», — напомнила она.
«Грабеж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и служащих ей подданных», — подытожила представитель МИД РФ.