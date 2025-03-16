Уиткофф: США не обсуждают с РФ прекращение огня в Курской области

Соединенные Штаты Америки не обсуждают с Россией вопрос о возможности прекращения огня в Курской области в рамках контактов сторон по вопросу перемирия на Украине, заявил спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.
«Прекращение огня включает в себя обеспечение того, чтобы люди не воевали друг с другом через границу длиной 2 тыс. км. Это не включает главный район конфронтации, то есть Курскую область», — сказал он в эфире телеканала CBS News.
Уиткофф подчеркнул, что «речь идет об очень, очень сложном прекращении огня». При этом все стороны конфликта склоняются к необходимости обсудить этот вопрос, отметил спецпредставитель президента США.
Уиткофф также рассказал, что ведется обсуждение по поводу отправки «технических команд» на предстоящие раунды переговоров.
Ранее спецпредставитель президента США сообщил, что Россия и США ведут переговоры о возможном соглашении по Черному морю в контексте урегулирования конфликта. Уиткофф также выступил с заявлением, что Россия прикладывает конструктивные усилия к достижению мира на Украине.
Напомним, ВСУ перешли границу РФ в Курской области 6 августа 2024 года. 12 марта начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что в Курской области освобождено более 86% площади занятой ВСУ.