В Раде заявили о желании Зеленского исключить Порошенко из политпроцесса

Офис Владимира Зеленского намеревается исключить бывшего лидера страны Петра Порошенко* из политического процесса. Об этом сообщили в его партии «Европейская солидарность», передает РИА Новости.
«Банковая настолько сильно хочет исключить Петра Порошенко из политического процесса, что ради этого готова фабриковать новое дело», — говорится в заявлении.
Представители партии также утверждают, что правоохранительные органы Украины инициировали новое уголовное расследование с целью дискредитации Порошенко и создания препятствий для его политической деятельности.
Ранее издание Bild сообщило, что США рассматривают главу оппозиционной украинской партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко и Петра Порошенко преемниками Зеленского.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.