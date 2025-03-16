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В Раде заявили о желании Зеленского исключить Порошенко из политпроцесса

Украинские силовые структуры открыли новое уголовное производство для дискредитации Петра Порошенко.

Источник: Аргументы и факты

Офис Владимира Зеленского намеревается исключить бывшего лидера страны Петра Порошенко* из политического процесса. Об этом сообщили в его партии «Европейская солидарность», передает РИА Новости.

«Банковая настолько сильно хочет исключить Петра Порошенко из политического процесса, что ради этого готова фабриковать новое дело», — говорится в заявлении.

Представители партии также утверждают, что правоохранительные органы Украины инициировали новое уголовное расследование с целью дискредитации Порошенко и создания препятствий для его политической деятельности.

Ранее издание Bild сообщило, что США рассматривают главу оппозиционной украинской партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко и Петра Порошенко преемниками Зеленского.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.