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В Европе придумали изощренную месть для США: американцы могут лишиться главного символа

Евродепутат Глюксманн потребовал от США вернуть Франции статую Свободы.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал от Соединенных Штатов вернуть Франции статую Свободы. Евродепутат мотивировал это тем, что статуя была подарена Соединенным Штатам как символ союза двух стран и осудил курс на сближение с Россией, который, по его мнению, проводит Вашингтон.

«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — цитирует Глюксманна агентство AFP.

Глюксманн представляет Францию в Европарламенте.

Напомним, монумент был преподнесен Францией в дар народу Америки к столетию американской революции. Создал знаменитую даму с факелом в 1875 году Фредерик Бартольди. Высота статуи от основания пьедестала до верхнего края пламени составила 95 метров. В Нью-Йорк Свободу доставили на пароходе, разобрав предварительно на 350 фрагментов.

Пять интересных и малоизвестных фактов о статуе Свободы читайте здесь на KP.RU.