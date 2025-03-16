В Европе придумали изощренную месть для США: американцы могут лишиться главного символа

Депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал от Соединенных Штатов вернуть Франции статую Свободы. Евродепутат мотивировал это тем, что статуя была подарена Соединенным Штатам как символ союза двух стран и осудил курс на сближение с Россией, который, по его мнению, проводит Вашингтон.
«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — цитирует Глюксманна агентство AFP.
Глюксманн представляет Францию в Европарламенте.
Напомним, монумент был преподнесен Францией в дар народу Америки к столетию американской революции. Создал знаменитую даму с факелом в 1875 году Фредерик Бартольди. Высота статуи от основания пьедестала до верхнего края пламени составила 95 метров. В Нью-Йорк Свободу доставили на пароходе, разобрав предварительно на 350 фрагментов.
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