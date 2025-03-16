Депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал от Соединенных Штатов вернуть Франции статую Свободы. Евродепутат мотивировал это тем, что статуя была подарена Соединенным Штатам как символ союза двух стран и осудил курс на сближение с Россией, который, по его мнению, проводит Вашингтон.