Симоньян прокомментировала планы ЕС отправить «миротворцев» на Украину

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила сомнение в том, что военные, которых ряд стран ЕС планирует направить на Украину, смогут успешно участвовать в конфликте. По ее мнению, эти войска не принимали участие в боевых действиях со времен Великой Отечественной войны, и даже тогда они уже были «изнеженными».