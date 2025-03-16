Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила сомнение в том, что военные, которых ряд стран ЕС планирует направить на Украину, смогут успешно участвовать в конфликте. По ее мнению, эти войска не принимали участие в боевых действиях со времен Великой Отечественной войны, и даже тогда они уже были «изнеженными».
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян отметила, что в их странах есть больше нелегальных мигрантов, чем солдат в армиях.
«Сейчас они собираются посылать к нам войска. Слушайте, какие войска? Эти армии, которые не воевали… собственно, с Великой Отечественной и не воевали», — сказала она.
В январе стало известно, что лидеры Великобритании и Франции проводили тайные обсуждения относительно отправки «миротворческих сил» на Украину после завершения конфликта. Источники из британского правительства указали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока не готов полностью поддержать эту инициативу, в то время как французский президент Эммануэль Макрон активно ее продвигает.