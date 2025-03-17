США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

«Но я хочу, чтобы все поняли: у меня есть план. План А заключается в прекращении огня, чтобы мы могли перейти ко второму этапу — плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров. А может быть, и нет, [не через общую встречу], — возможно, с помощью челночной дипломатии, чтобы найти способ навсегда покончить с этой войной таким образом, чтобы это было длилось долго и учитывало потребности каждого», — сказал Рубио.