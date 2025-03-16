Axios: Трамп в повседневной жизни более беспощаден и язвителен к оппонентам

В книге приводятся откровенные заявления Трампа, не предназначенные для широкой публики. Так, в январе 2023 года, обсуждая потенциального соперника по республиканским праймериз Рона Десантиса, он заявил сенатору, а ныне вице-президенту Джей Ди Вэнсу, что намерен «раздавить его, как жука». Летом того же года, во время перелета на личном самолете, он отпустил шутку в адрес конгрессвумен Анны Паулины Луны, которая, будучи беременной, чувствовала недомогание, предложив ей воспользоваться спальным местом на борту, но «не рассказывать об этом Мелании».