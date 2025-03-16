Axios: Трамп в повседневной жизни более беспощаден и язвителен к оппонентам

В публичных выступлениях Дональд Трамп отличается прямолинейностью, резкостью и не стесняется выражать свои мысли. Однако в неформальной обстановке он проявляет еще большую жесткость по отношению к оппонентам, дополняя свою речь более грубыми выражениями и язвительными замечаниями.
Журналист Axios Алекс Изенштадт, работавший в Белом доме, в своей новой книге «Месть: внутренняя история возвращения Трампа к власти», вышедшей в США на этой неделе, представил неожиданные стороны поведения бывшего президента, раскрыв его ранее неизвестные высказывания.
В книге приводятся откровенные заявления Трампа, не предназначенные для широкой публики. Так, в январе 2023 года, обсуждая потенциального соперника по республиканским праймериз Рона Десантиса, он заявил сенатору, а ныне вице-президенту Джей Ди Вэнсу, что намерен «раздавить его, как жука». Летом того же года, во время перелета на личном самолете, он отпустил шутку в адрес конгрессвумен Анны Паулины Луны, которая, будучи беременной, чувствовала недомогание, предложив ей воспользоваться спальным местом на борту, но «не рассказывать об этом Мелании».
В октябре 2023 года, за кулисами конференции Республиканской еврейской коалиции, Трамп вмешался во внешний вид тогдашнего председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, взяв лак для волос и самостоятельно поправив ее прическу. В начале 2024 года он потребовал немедленного увольнения механика, случайно активировавшего аварийные трапы на его самолете, а в марте того же года саркастично отреагировал на заявление президента Байдена о том, что он вернется к власти ради мести, сопровождая свою реплику демонстративным подмигиванием.
Изенштадт также цитирует слова Трампа, касающиеся судебных разбирательств. В одном из разговоров бывший президент резко высказался о писательнице Э. Джин Кэрролл и актрисе Сторми Дэниелс, утверждая, что обвинения с их стороны не соответствуют действительности. Однако уже в мае 2024 года суд признал его виновным в сексуальном насилии над Кэрролл и обязал выплатить ей компенсацию в размере 5 миллионов долларов.
Как отмечают критики, книга наполнена подобными эпизодами, подчеркивающими импульсивность и противоречивость личности Трампа. Издание, поступившее в продажу по цене 18 долларов, быстро стало одним из самых востребованных политических бестселлеров.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что европейские лидеры ведут себя при Дональде Трампе «как ласковые собачки у ног хозяина».