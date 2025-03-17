Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый аким области Абай публично уволил двух руководителей перед Наурызом

Берик Уали начал кадровые перестановки в регионе, возможны дальнейшие отставки.

Источник: Пресс-служба Акорды

На расширенном совещании новый аким области Абай Берик Уали принял жесткие кадровые решения, отправив в отставку руководителя управления образования Нуржана Ахметкалиева и главу местного СПК Абая Амангельдина, сообщает ИА El.kz.

По мнению экспертов, под угрозой увольнения оказались еще несколько чиновников, получивших дисциплинарные взыскания на этом совещании. В их числе заместитель акима области Димитрий Гариков, аким Семея Талгат Муратов, аким Бескарагайского района Нурбек Кошкарбаев, руководитель управления энергетики и ЖКХ Жандос Каирханов, глава управления сельского хозяйства Ертай Куанбаев, руководитель управления здравоохранения Талгат Молдабаев и глава управления культуры Айбек Самат. Ожидается, что эти должностные лица могут покинуть свои посты в ближайшее время.

Стоит отметить, что теперь акимы городов и районов будут избираться путем голосования, что изменит систему управления на местах.

По данным информированных источников, в отношении ряда бывших и действующих чиновников региона правоохранительные органы могут инициировать проверки.