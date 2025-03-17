Новый аким области Абай публично уволил двух руководителей перед Наурызом

По мнению экспертов, под угрозой увольнения оказались еще несколько чиновников, получивших дисциплинарные взыскания на этом совещании. В их числе заместитель акима области Димитрий Гариков, аким Семея Талгат Муратов, аким Бескарагайского района Нурбек Кошкарбаев, руководитель управления энергетики и ЖКХ Жандос Каирханов, глава управления сельского хозяйства Ертай Куанбаев, руководитель управления здравоохранения Талгат Молдабаев и глава управления культуры Айбек Самат. Ожидается, что эти должностные лица могут покинуть свои посты в ближайшее время.