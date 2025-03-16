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«Грабеж по лицензии»: Захарова отреагировала на предложение Сунака конфисковать российские активы

Захарова назвала пиратством заявление Сунака о российских архивах.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на предложение бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака как можно быстрее конфисковать замороженные российские активы. Дипломат вспомнила о легализации пиратства в Англии.

«Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов. Аморальная мораль», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат вспомнила также эпизод с главарем пиратской эскадры Генри Морганом, который впоследствии был назначен губернатором Ямайки.

«Грабеж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и служащих ей подданных». — резюмировала Захарова.

Напомним, в бытность премьером Великобритании Риши Сунак также призывал страны Запада быть смелее в поставках оружия киевскому режиму и в вопросе конфискации замороженных российских активов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отсутствии единого мнения у участников саммита по украинскому конфликту в Лондоне в вопросе использования замороженных российских активов. По словам Туска, большинство лидеров европейских стран поддержали мнение о необходимости изъятия российских активов, однако некоторые отнеслись к такому предложению с настороженностью. Они опасаются негативных «последствий для евро или банковской системы».