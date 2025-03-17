Новости СВО. ВСУ разносят в Веровке, ВС РФ выходят на границу в Курской области, Украине советуют отказаться от территорий, 17 марта

— Какие бы цели ни ставились, Курск был крайне рискованной операцией. На публике Зеленский всегда излучает уверенность, но он должен был знать с самого начала, что вторжение было авантюрой. Быть может, теперь-то он осознал, что оно не окупилось, — пишет американское издание The American Conservative.