Евродепутат Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы Франции

«Мы подарили её вам, но вы, похоже, недооцениваете этот подарок», — отметил Глюксманн.
В своей речи он обвинил США в сближении с Россией и критиковал ряд решений Дональда Трампа. Также политик выразил поддержку Украине. Глюксманн добавил, что «для миллионов иммигрантов, когда-то ожидавших разрешение на въезд в США, статуя Свободы стала символом надежды на лучшую жизнь».
Статую Свободы создал французский скульптор Огюст Бартольди, её подарили США 28 октября 1886 года.
Кстати, в декабре прошлого года миллиардер Илон Маск сделал шуточное заявление о том, что ему пришлось «расплавить статую Свободы» в Нью-Йорке для создания новой партии электропикапов Cybertruck от компании Tesla. Это выступление стало ответом на слухи в западных СМИ о том, что бизнесмен готовит лимитированную партию грузовиков, изготовленных из материала статуи Свободы.