Евродепутат Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы Франции

Кстати, в декабре прошлого года миллиардер Илон Маск сделал шуточное заявление о том, что ему пришлось «расплавить статую Свободы» в Нью-Йорке для создания новой партии электропикапов Cybertruck от компании Tesla. Это выступление стало ответом на слухи в западных СМИ о том, что бизнесмен готовит лимитированную партию грузовиков, изготовленных из материала статуи Свободы.