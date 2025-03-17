Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала грабёж британской традицией за призыв конфисковать активы РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала грабёж одной из английских традиций после чаепития и скачек. Так дипломат прокомментировала заявление бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака о конфискации замороженных российских активов.

Источник: Life.ru

«Экс-премьер Британии Сунак призвал как можно скорее похитить миллиардные российские активы, пока ещё не поздно. Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки», — написала Захарова в Telegram-канале.

Представитель МИД привела в пример пирата Генри Моргана, которого после нападения на корабли и порты Вест-Индии не казнили, а назначили вице-губернатором Ямайки.

«Грабёж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и служащих ей подданных», — добавила Захарова.

По заявлению Сунака, конфискация замороженных российских активов является моральным долгом Европы перед Украиной. На Украине ранее уже заявили о получении первых денег от Лондона за счёт доходов от замороженных российских активов. Сумма составила примерно $971,3 миллиона. В Госдуме в ответ на это назвали Великобританию главным выгодоприобретателем конфликта на Украине.