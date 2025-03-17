Захарова назвала грабёж британской традицией за призыв конфисковать активы РФ

По заявлению Сунака, конфискация замороженных российских активов является моральным долгом Европы перед Украиной. На Украине ранее уже заявили о получении первых денег от Лондона за счёт доходов от замороженных российских активов. Сумма составила примерно $971,3 миллиона. В Госдуме в ответ на это назвали Великобританию главным выгодоприобретателем конфликта на Украине.