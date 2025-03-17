На чём заработала миллиарды семья знатока Ровшана Аскерова, которому нравятся удары ВСУ по России

После начала СВО Ровшан Аскеров*, по его же собственным словам, собирался настолько быстро, что успел взять с собой лишь один чемодан. Похоже, лукавит, ведь уехал он не один, а с семейством (сам иноагент, супруга Юлия Галуева и двое сыновей). Аскеровы отправились в родной город главы семейства — в Баку, где у него в центре города есть просторная трёхкомнатная квартира. Её, как пишут азербайджанские СМИ, он выпросил у президента Алиева, после того как получил в Москве «Хрустальную сову» клуба «Что? Где? Когда?», — попросил, так сказать, «поддержать его достижение».