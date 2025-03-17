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Замглавы МИД РФ Грушко рассказал о переговорах по гарантиям безопасности для России

Россия будет требовать гарантий безопасности от США и НАТО в соглашении по Украине, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в интервью «Известиям».

Источник: Агентство «Москва»

«Если говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности. Поскольку только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность», — отметил Грушко.

По словам дипломата, одними из этих условий должны стать нейтральный статус Украины и отказ стран Североатлантического альянса принимать ее в ряды членов организации. Он также напомнил, что в 2021 году Россия выдвинула предложение США и НАТО по гарантиям безопасности, которое не было принято.