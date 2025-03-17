Замглавы МИД РФ Грушко рассказал о переговорах по гарантиям безопасности для России

«Если говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности. Поскольку только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность», — отметил Грушко.