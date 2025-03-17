Число жертв ударов ВВС США по Йемену превысило 50 человек

Количество жертв авиаударов Соединённых Штатов по Йемену возросло до 53 человек, информирует Минздрав хуситов.
В частности, погибли пятеро детей, а также две женщины.
«Число погибших составило 53, из них пятеро детей и две женщины. Число раненых достигло 98-ми, среди них девять детей и девять женщин», — заявил официальный представитель ведомства Анис аль-Асбахи.
Заявление обнародовано в соцсети X*.
Ранее хуситы заявляли, что американская сторона в ночь на воскресенье нанесла 47 авиаударов по семи провинциям Йемена и Сане.
Также стало известно, что участники шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman и сопровождающим его военным кораблям.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.