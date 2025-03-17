Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв ударов ВВС США по Йемену превысило 50 человек

В частности, погибли пятеро детей, а также две женщины.

Количество жертв авиаударов Соединённых Штатов по Йемену возросло до 53 человек, информирует Минздрав хуситов.

В частности, погибли пятеро детей, а также две женщины.

«Число погибших составило 53, из них пятеро детей и две женщины. Число раненых достигло 98-ми, среди них девять детей и девять женщин», — заявил официальный представитель ведомства Анис аль-Асбахи.

Заявление обнародовано в соцсети X*.

Ранее хуситы заявляли, что американская сторона в ночь на воскресенье нанесла 47 авиаударов по семи провинциям Йемена и Сане.

Также стало известно, что участники шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman и сопровождающим его военным кораблям.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.