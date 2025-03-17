Рубио назвал прекращение огня и переговоры частями мирного плана по Украине

«Я хочу, чтобы все поняли: у меня есть план. План “А” — это прекращение огня, чтобы перейти ко второму этапу — плану “Б”. Он предполагает, что все участники сядут за стол переговоров. Возможно, мы воспользуемся челночной дипломатией, чтобы найти способ окончательно разрешить эту войну, учитывая интересы каждой стороны», — отметил Рубио.