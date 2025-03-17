Замглавы МИД Грушко: Россия потребует нейтрального статуса Украины

По его словам, достижение устойчивого мира на Украине возможно только при наличии четких механизмов безопасности, что также будет способствовать укреплению стабильности в регионе. Он напомнил, что эти условия уже отражались в ранее предложенных проектах соглашений. Однако дипломат уточнил, что на данный момент переговоры по этому вопросу не ведутся.