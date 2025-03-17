Замглавы МИД Грушко: Россия потребует нейтрального статуса Украины

Россия намерена добиваться включения твердых гарантий безопасности в возможное соглашение по урегулированию конфликта на Украине.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью газете «Известия» подчеркнул, что среди таких гарантий должны быть нейтральный статус Украины и официальный отказ стран НАТО от ее членства в альянсе.
По его словам, достижение устойчивого мира на Украине возможно только при наличии четких механизмов безопасности, что также будет способствовать укреплению стабильности в регионе. Он напомнил, что эти условия уже отражались в ранее предложенных проектах соглашений. Однако дипломат уточнил, что на данный момент переговоры по этому вопросу не ведутся.
Комментируя ситуацию вокруг НАТО и возможное сокращение военного присутствия США в Прибалтике, Грушко отметил, что Россия оценивает текущую обстановку исходя из реальных угроз, исходящих с Запада.
По его словам, Североатлантический альянс активно расширяет инфраструктуру, развивает аэродромные и портовые сети, формирует новые подразделения быстрого реагирования и увеличивает интенсивность учений, которые носят все более агрессивный характер. Эти действия, направленные против сопоставимого военного противника, которым подразумевается Россия, заставляют Москву учитывать сложившуюся реальность. До тех пор, пока НАТО не изменит свой военный курс, российская сторона будет рассматривать ситуацию как значительную угрозу национальной безопасности.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что отправка натовских «миротворцев» для помощи киевскому режиму будет означать войну с НАТО.