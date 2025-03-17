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Путин проведёт переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Лидер Таджикистана приедет в РФ с официальным визитом.

Российский лидер Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, переговоры состоятся в понедельник.

Лидер Таджикистана приедет в Российскую Федерацию с официальным визитом.

Планируется, что Путин и Рахмон обсудят перспективы дальнейшего развития отношения между двумя странами. В частности, речь идёт о стратегическом партнёрстве, а также союзничестве «с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество».

Кроме того, президенты РФ и Таджикистана в онлайн-формате примут участие в церемонии начала строительства Международного образовательного центра, а также Государственного русского драматического театра имени Маяковского в Душанбе.

По итогам визита Рахмона в Российскую Федерацию будет утверждён ряд двусторонних документов.

Ранее сообщалось, что Путин, Рахмон и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В частности, лидеры договорились встретиться 9 мая в российской столице во время торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.