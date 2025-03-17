Популярность демократов в США упала до минимума за десятилетия

В то же время, и Республиканская партия теряет сторонников: негативно к ней относятся 49% всех американских избирателей, позитивно — 39%. Однако при выборке из избирателей, традиционно голосующих за демократов, о негативном отношении к своей партии рассказали 20%, тогда как среди избирателей-республиканцев недовольных положением дел нашлось меньше — 10%.