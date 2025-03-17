Выпущенные хуситами БПЛА по авианосцу США не достигли цели, пишут СМИ

В ночь на воскресенье авиация США нанесла десятки ударов по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, в частности, по жилым районам в Сане, в результате которых, по данным минздрава правительства хуситов, погибли более 30 человек, свыше ста получили ранения.