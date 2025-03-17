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Выпущенные хуситами БПЛА по авианосцу США не достигли цели, пишут СМИ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американские истребители в воскресенье сбили 11 БПЛА, выпущенных правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением «Ансар Алла» (хуситы), беспилотники не достигли авианосца USS Harry Truman, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.

Источник: © РИА Новости

Хуситы ранее заявили, что атаковали авианосец США USS Harry Truman и военные корабли в Красном море ракетами и беспилотниками в ответ на удары по Йемену.

«Американские истребители F-16 и F-18 сбили в воскресенье в общей сложности 11 беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами… Беспилотники не приблизились к авианосцу Harry S. Truman, который сыграл ключевую роль в ударах президента США Дональда Трампа по Йемену», — говорится в материале агентства.

В ночь на воскресенье авиация США нанесла десятки ударов по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, в частности, по жилым районам в Сане, в результате которых, по данным минздрава правительства хуситов, погибли более 30 человек, свыше ста получили ранения.