Европейские страны активно ищут способы сократить свою военную зависимость от США, стремясь к большей автономии.
По данным французской газеты Le Monde, конфликт на Украине значительно усилил привязанность Европы к американским военным технологиям, включая истребители, спутниковые системы, артиллерию, боеприпасы и средства связи.
Издание указывает, что нарастающее соответствие политики Вашингтона интересам Москвы вызывает тревогу у европейских лидеров и заставляет многие столицы пересматривать свою стратегию обороны. В этом контексте обсуждается возможность сокращения американского военного присутствия в Европе. В частности, предполагаемый вывод 20 тысяч американских военнослужащих мог бы вернуть численность войск к уровню, существовавшему до начала боевых действий на Украине.
Стремление снизить зависимость от США стало одним из приоритетов для европейских стран, которые рассматривают альтернативные пути укрепления собственной обороноспособности.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что страны Европы могут столкнуться с «цивилизационным самоубийством», если не научатся эффективно контролировать свои границы и будут продолжать ограничивать свободу слова для своих граждан.