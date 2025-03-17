Le Monde: европейские страны хотят срочно положить конец зависимости от США

Издание указывает, что нарастающее соответствие политики Вашингтона интересам Москвы вызывает тревогу у европейских лидеров и заставляет многие столицы пересматривать свою стратегию обороны. В этом контексте обсуждается возможность сокращения американского военного присутствия в Европе. В частности, предполагаемый вывод 20 тысяч американских военнослужащих мог бы вернуть численность войск к уровню, существовавшему до начала боевых действий на Украине.