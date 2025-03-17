В МИД заявили о требовании прочных гарантий по миру на Украине

Он обозначил, что среди этих условий должны быть нейтральный статус Украины и отказ стран НАТО принимать страну в свои ряды. Грушко также напомнил, что в 2021 году Москва предложила США и НАТО свои варианты по гарантиям безопасности, но эти предложения не нашли поддержки.