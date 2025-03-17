Грушко: идеи о западных «миротворцах» на Украине абсурдны

По его словам, такие разговоры совершенно неуместны, и он уверен, что даже обычные западные граждане осознают реальную значимость подобных заявлений. Грушко акцентировал внимание на том, что российская сторона не заботит, под каким именем контингент НАТО будет размещен на украинской территории — будь то силы Евросоюза, НАТО или национальные войска — это не имеет значения.