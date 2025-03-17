Обсуждение возможности развертывания «миротворцев» НАТО или Европейского Союза на Украине является абсурдным, так как это приведет к их вовлечению в конфликт и последующим последствиям. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».
По его словам, такие разговоры совершенно неуместны, и он уверен, что даже обычные западные граждане осознают реальную значимость подобных заявлений. Грушко акцентировал внимание на том, что российская сторона не заботит, под каким именем контингент НАТО будет размещен на украинской территории — будь то силы Евросоюза, НАТО или национальные войска — это не имеет значения.
Замминистра подчеркнул, что любое их присутствие в регионе конфликта рассматривается как непосредственное вовлечение в боевые действия, что несет последствия для этих контингентов.
Он также отметил, что концепция миротворчества и НАТО несовместимы, так как альянс, позиционируя себя как оборонительный союз, на самом деле имеет историю военных операций и акций агрессии, направленных на подтверждение своего доминирования как на мировом, так и на региональном уровнях.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что отправка натовских «миротворцев» для помощи киевскому режиму будет означать войну с НАТО.