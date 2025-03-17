Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили

Решение будет оглашено в 11:00 по местному времени (10:00 мск).

Источник: Аргументы и факты

Тбилисский городской суд объявит приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы 17 марта.

Об этом сообщил судья Михаил Джинджолия, добавив, что решение будет оглашено в 11:00 по местному времени (10:00 мск).

Саакашвили был арестован в Грузии 1 октября 2021 года после возвращения из Украины. Он прибыл на пароме, скрываясь в грузовике, который перевозил молочную продукцию, и был задержан в Тбилиси.

Ранее грузинский политолог Васо Капанадзе высказал мнение, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на сегодняшний день не имеет никаких шансов, чтобы вернуться к активной политической деятельности.