Суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили

Тбилисский городской суд объявит приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы 17 марта.
Об этом сообщил судья Михаил Джинджолия, добавив, что решение будет оглашено в 11:00 по местному времени (10:00 мск).
Саакашвили был арестован в Грузии 1 октября 2021 года после возвращения из Украины. Он прибыл на пароме, скрываясь в грузовике, который перевозил молочную продукцию, и был задержан в Тбилиси.
Ранее грузинский политолог Васо Капанадзе высказал мнение, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на сегодняшний день не имеет никаких шансов, чтобы вернуться к активной политической деятельности.