Уровень популярности демократов в США упал до рекордно низких показателей

Среди опрошенных 55% оценили Демпартию негативно. При этом 38% назвали свои мнения «крайне негативными». Падение рейтинга частично связано с поражением Камалы Харрис на президентских выборах.
Избиратели ожидают от демократов более решительных действий, нежели компромиссов. Если в 2017 году 59% демократов стремились к консенсусу, то сейчас 65% готовы отказаться от двухпартийного сотрудничества.
Напомним, что в начале марта конгрессмен-демократ Эл Грин попытался сорвать выступление республиканца Дональда Трампа в Конгрессе. Охрана вывела его из зала, после чего Грин пообещал сделать всё возможное для объявления импичмента президенту.