Вооруженные силы России захватили шахту «Центральная» в Дзержинске, также известном под украинским названием Торецк. Эта шахта являлась последним опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом населенном пункте, согласно информации организации Deep State.
При этом в публикации не признается полная потеря контроля над городом со стороны украинских военных. Несмотря на успешное продвижение российских войск, в организации заявили, что ситуация на передовой остается «динамичной» и может измениться.
Ранее сообщалось, что генштаб Вооруженных сил Украины признал потерю Суджи в Курской области лишь спустя три дня. при этом Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи еще 13 марта.
Также стало известно, что Вооруженные силы России освободили населённый пункт Новолюбовка в Луганской Народной Республике. Российские военные продолжают наступление на лиманском направлении на границе ДНР и ЛНР.