Китай пересмотрит идею «полярной державы» из-за сближения России и США

Теперь же интерес Китая к продолжению экспансии в Арктике снизился из-за геополитической напряженности, рассказал изданию источник, непосредственно знакомый с ситуацией. С его слов, цели Пекина были заявлены в весьма агрессивном тоне и с упоминанием фразы «приарктическое государство», с которой, «похоже, у всех были проблемы». «Теперь китайцы перестали использовать этот термин, и я думаю, что мы наблюдаем отход или значительное снижение интереса Китая к Арктике», — сказал собеседник.