«Уникальное достижение»: Токаев — о победе Назым Кызайбай

«Поздравляю Назым Кызайбай — первую в истории отечественного бокса трехкратную чемпионку мира. Это уникальное достижение. Хочу поблагодарить всю национальную сборную за блестящее выступление на первенстве планеты в Сербии! Желаю нашим девушкам достижения новых спортивных вершин!» — написал глава государства на своей странице в Instagram*.