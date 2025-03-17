«Уникальное достижение»: Токаев — о победе Назым Кызайбай

«Поздравляю Назым Кызайбай — первую в истории отечественного бокса трехкратную чемпионку мира. Это уникальное достижение. Хочу поблагодарить всю национальную сборную за блестящее выступление на первенстве планеты в Сербии! Желаю нашим девушкам достижения новых спортивных вершин!» — написал глава государства на своей странице в Instagram*.
Назым ответила на поздравление в комментариях под публикацией.
«Большое спасибо за поздравление! Большая честь услышать ваши добрые слова в такой важный момент моей спортивной карьеры. Обещаю и дальше поднимать наш флаг на мировой арене», — написала Назым.
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