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«Уникальное достижение»: Токаев — о победе Назым Кызайбай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую боксершу Назым Кызайбай с исторической победой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Акорда

«Поздравляю Назым Кызайбай — первую в истории отечественного бокса трехкратную чемпионку мира. Это уникальное достижение. Хочу поблагодарить всю национальную сборную за блестящее выступление на первенстве планеты в Сербии! Желаю нашим девушкам достижения новых спортивных вершин!» — написал глава государства на своей странице в Instagram*.

Назым ответила на поздравление в комментариях под публикацией.

«Большое спасибо за поздравление! Большая честь услышать ваши добрые слова в такой важный момент моей спортивной карьеры. Обещаю и дальше поднимать наш флаг на мировой арене», — написала Назым.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.