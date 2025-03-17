В МИД России высказались о перспективах возобновления диалога с НАТО

В настоящее время перспективы возобновления диалога между Россией и НАТО отсутствуют. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Он подчеркнул, что страны альянса перестали рассматривать Москву как партнёра, даже в тех областях, где интересы сторон могли бы пересекаться.