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Число жертв американских ударов по Йемену возросло до 53

В результате авиаударов, нанесённых американскими военными по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах», погибли 53 человека. Такие данные привёл представитель министерства здравоохранения в администрации хуситов Анис аль-Асбахи. Он также сообщил, что количество пострадавших достигло 98 человек.

Источник: Life.ru

Согласно заявлению, опубликованному аль-Асбахи в соцсетях, атаки, проведённые 15 марта, затронули гражданское население. Среди погибших оказались пятеро детей, а в списке раненых числятся ещё девять несовершеннолетних.

Представители местных властей настаивают, что все жертвы были мирными жителями. Они обвиняют США в целенаправленных ударах по гражданским объектам.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против йеменских хуситов 15 марта. В ответ на это хуситы объявили, что нанесли удар по американскому авианосцу Harry Truman и военным кораблям в Красном море с помощью ракет и беспилотников.