Губернатор Приморья Олег Кожемяко отмечает свое 63-летие

— Обычный рабочий понедельник. Установочная планерка с членами правительства, еще ряд совещаний. Как правило, понедельник — это день планирования и разбора полетов за прошлый период. Также губернатор сегодня планирует поздравить одного из ветеранов Великой Отечественной войны с Днём рождения, — сказал корр. агентства пресс-секретарь губернатора, замруководителя аппарата губернатора и правительства края Макар Руденчик.