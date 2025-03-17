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Губернатор Приморья Олег Кожемяко отмечает свое 63-летие

В свой день рождения глава края проводит совещания и планирует визит к ветерану Великой Отечественной войны.

Источник: PrimaMedia.ru

Сегодня, 17 марта, исполняется 63 года губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Свой день рождения глава региона встречает в рабочем графике в крае, сообщает ИА PrimaMedia.

— Обычный рабочий понедельник. Установочная планерка с членами правительства, еще ряд совещаний. Как правило, понедельник — это день планирования и разбора полетов за прошлый период. Также губернатор сегодня планирует поздравить одного из ветеранов Великой Отечественной войны с Днём рождения, — сказал корр. агентства пресс-секретарь губернатора, замруководителя аппарата губернатора и правительства края Макар Руденчик.

Олег Кожемяко родился 17 марта 1962 года в Черниговке.

Приморский губернатор — единственный в стране человек, в разное время возглавлявший четыре региона: Корякский АО, Амурскую и Сахалинскую области и Приморский край.

Также Олег Кожемяко первый губернатор Приморья за последние 20 лет, кто избрался во время основной кампании. С 1999 года главы края возглавляли регион либо через президентское назначение, либо на досрочных выборах.

Любопытный факт. На Дальнем Востоке сейчас проходит парад дней рождений губернаторов. 16 марта — глава Бурятии Алексей Цыденов. 18 марта родился губернатор Чукотки Владислав Кузнецов.