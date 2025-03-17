Уиткофф: США контактируют по Украине со всеми заинтересованными странами ЕС

Специальный посланник главы США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил в эфире CNN, что Вашингтон поддерживает контакты с европейскими странами по вопросам, связанным с Украиной.
По его словам, Соединенные Штаты ведут переговоры с такими государствами, как Великобритания, Франция, Норвегия, Финляндия, а также с другими заинтересованными сторонами в Европе.
Уиткофф подчеркнул, что взаимодействие охватывает широкий круг стран, участвующих в обсуждении ситуации.
Ранее сообщалось, как российский президент Владимир Путин не упомянул лидеров Европы в заявлении о готовности к прекращению огня в рамках украинского конфликта.