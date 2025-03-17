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Уиткофф: США контактируют по Украине со всеми заинтересованными странами ЕС

Уиткофф подчеркнул, что взаимодействие охватывает широкий круг стран, участвующих в обсуждении ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Специальный посланник главы США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил в эфире CNN, что Вашингтон поддерживает контакты с европейскими странами по вопросам, связанным с Украиной.

По его словам, Соединенные Штаты ведут переговоры с такими государствами, как Великобритания, Франция, Норвегия, Финляндия, а также с другими заинтересованными сторонами в Европе.

Уиткофф подчеркнул, что взаимодействие охватывает широкий круг стран, участвующих в обсуждении ситуации.

Ранее сообщалось, как российский президент Владимир Путин не упомянул лидеров Европы в заявлении о готовности к прекращению огня в рамках украинского конфликта.